Champions League: Sheriff Tiraspol besiegt Real Madrid - kuriose Fakten über Underdog

In Zeiten, in denen im Fußball die Schere zwischen großen und kleinen Klubs immer weiter auseinandergeht, sind Fußballmärchen selten geworden – und dafür umso schöner.

Die jüngste Erfolgsgeschichte vom FC Sheriff Tiraspol kann auf den ersten Blick zu dieser Kategorie gezählt werden. Schon die Qualifikation des moldawischen Meisters für die Gruppenphase der Champions League war ein Riesencoup. Nach zwei Spielen steht das Team in Gruppe D plötzlich mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. ( DATEN: Tabellen der Champions League )

Tiraspol gehört gar nicht zur Republik Moldau

Der Klub tritt in der Königsklasse zwar für die Republik Moldau an und wurde bereits 19-mal moldawischer Meister. Doch Tiraspol liegt in Transnistrien, einem Landstrich im Osten von Moldau an der Grenze zur Ukraine.