BVB-Profi Mahmoud Dahoud mit Innenbanddehnung

Basler vs. Hummels "Hätte ich mir nicht gefallen lassen!"

Mo Dahoud verletzt sich bei Dortmunds Partie gegen Sporting. Nun ist klar, was der Mittelfeldmann hat.

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund hat sich beim 1:0-Erfolg in der Champions League am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon am linken Knie verletzt.