LEC: G2 Esports und Rekkles wohl vor Trennung

G2 Esports entlässt League of Legends-Superstar Martin „Rekkles“ Larsson vorzeitig aus dem Vertrag - heißt es zumindest. Rekkles Teamkollegen Caps und Jankos sollen ihren Anteil dazu beigetragen haben.

Verlässliche Quellen berichten darüber, dass LoL-Superstar Martin „Rekkles“ Larsson und LEC-Team G2 Esports in Zukunft getrennte Wege gehen. Erst zur Saison 2021 war der ADC-Spieler unter großem Aufsehen von Fnatic zu G2 gewechselt. Die Organisation soll seinen Verkauf bereits vorbereiten.

LoL: G2 und Rekkles - Trennung in Sichtweite

Der Vertrag des 25-jährigen endet erst im November 2023, G2 scheint aber schon in diesem November eine Trennung vollziehen zu wollen. Die Beziehung zwischen Spieler und Organisation soll nach der verpassten WM-Teilnahme angespannt sein. Bereits letzte Woche kam ans Tageslicht, dass G2 verschiedene europäische ADCs ausprobiert.

Wo es den Schweden als nächstes hinzieht, ist komplett offen. Auch ein Wechsel nach China und somit in die LPL, ist nicht ausgeschlossen. Mehrere Teams sollen an einem Transfer interessiert sein, heißt es aus G2-nahen Quellen. Nichtsdestotrotz ist auch ein verbleib in Europa oder ein Wechsel nach Nordamerika möglich.