Weitsprung-Olympiasieger Greg Rutherford im britischen Bob-Team

Greg Rutherford sorgt einst im Weitsprung für Furore. Jetzt greift er im Bobkanal an.

Greg Rutherford, Weitsprung-Olympiasieger beim Heimspiel in London 2012, hat Kurs auf Peking genommen. Der frühere Leichtathlet qualifizierte sich bei einer Ausscheidung für das britische Bob-Team und peilt die Winterspiele im Februar in China an.