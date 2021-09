Atlético Madrid: Luis Suárez beendet Auswärts-Durststrecke in Champions League

Luis Suárez erzielte das erste Auswärtstor in der Champions League seit sechs Jahren © Imago

Luis Suárez sichert nach langen Diskussionen mit einem verwandelten Handelfmeter Atlético Madrid in der Champions League in Mailand den Sieg. Es ist ein ganz besonderes Tor.

Nach minutenlangen Diskussionen hat Luis Suárez Atlético Madrid in der Nachspielzeit den Sieg gesichert.

Für den 34-Jährigen endete nämlich damit eine unfassbare Durststrecke auf fremden Plätzen in der Champions League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Es war das erste Tor für Suárez in einem Auswärtsspiel in der Königsklasse seit über sechs Jahren, zuletzt hatte er bei einem 1:1 im Trikot des FC Barcelona bei der AS Rom auf fremdem Platz getroffen. Es folgten 26 torlose Auswärtsspiele.