FC Bayern, Leon Goretzka: Joshua Kimmich spielte entscheidende Rolle bei Verlängerung

„Unser klares Ziel war, dass wir eine Lösung finden, die am Ende bedeutet: Wir spielen weiter die nächsten Jahre für den FC Bayern“, erklärte Goretzka. So gab es bereits während der Verhandlungen über die neuen Verträge immer wieder Gespräche zwischen den beiden Stars (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Goretzka und Kimmich sprechen viel

Er fügt aber an, dass die Nationalspieler schnell zu einem Entschluss gekommen seien: „Wir hatten aber eigentlich von Anfang an eine Vision: Unsere Arbeit bei Bayern ist noch nicht vollendet, auf uns wartet noch Großes. Daher war das Ziel, eine Einigung zu erzielen.“

Zu den Wechselgerüchten um seine Person - Real Madrid und Manchester United waren an ihm interessiert - sagte Goretzka: „Es ist eine spannende Sache, wenn andere Vereine das anerkennen, was du geleistet hast.“

Goretzka sieht „magische Stimmung“

Von der Teamchemie schwärmt Goretzka ohnehin: „Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft. Wir sind eng zusammengewachsen in den vergangenen zwei, drei Jahren. Das ist nicht selbstverständlich. Die Kombination aus Kumpels und Titeljagd ist bei uns magisch.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Goretzka will mit Bayern zurück an die Spitze

Mit dem deutschen Rekordmeister will Goretzka erneut „an die Spitze des Weltfußballs im Klubfußball“, im besten Fall schon in dieser Saison - trotz der Konkurrenz aus Paris und Manchester (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken) .

„Wir haben den Kader dafür und in Julian Nagelsmann einen neuen Trainer, der uns als Mannschaft und individuell so entwickeln wird, dass wir definitiv wieder alle Titel gewinnen können“, sagte der 26-Jährige.

„Das war eine absolute Ausnahme. Wobei es dort, falls es einen Ansatzpunkt für Kritik gibt, zu beachten gilt: In den anderen Wettbewerben war Real Madrid in dieser Zeit nicht so erfolgreich“, erklärte Goretzka: „Ich würde den Erfolg der nächsten Jahre nicht allein auf die Champions League reduzieren. Wir wollen jeden Wettbewerb, den wir spielen, am Ende gewinnen.“