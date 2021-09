NBA-Star LeBron James ist gegen Corona geimpft

LeBron James hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW

Basketball-Superstar LeBron James ist gegen das Coronavirus geimpft. Dies bestätigte der Profi der Los Angeles Lakers aus der NBA am Dienstag.

Jedoch, so James, sei es nicht seine Aufgabe, andere von der Impfung zu überzeugen. Der Großteil der NBA-Spieler ist geimpft, aber gut drei Wochen vor Ligastart stehen auch einige Stars dem Vakzin kritisch gegenüber (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA) .

"Das ultimative Ziel ist es, eine Meisterschaft zu gewinnen, und das fängt damit an, dass wir gesund sind, was das Wichtigste ist", sagte James. Er sei "sehr skeptisch" gewesen, so James, doch nach eingehender Recherche sei es das Beste "für mich, meine Familie und meine Freunde" gewesen.