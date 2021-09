NFL: Kommt Richard Sherman zu Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers?

In der Nacht auf Montag setzte es dann aber gegen die Los Angeles Rams die erste Pleite . Zudem gehen den Bucs die Cornerbacks aus. Starting-Cornerback Sean Murphy-Bunting fiel in Woche eins aus, Jamel Dean erwischte es in Woche drei und auch Carlton Davis fehlt verletzungsbedingt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In der Vergangenheit hat Sherman, der nach drei Jahren bei den San Francisco 49ers derzeit vertragslos ist, bereits mehrfach bewiesen, dass er auch Top-Teams weiterhelfen kann. Mit den Seattle Seahawks triumphierte er 2014 im Super Bowl. Auch in seiner jüngsten Zeit bei den San Francisco 49ers war Sherman abgesehen von seinen häufiger gewordenen Verletzungen stets gesetzt.

Skandal um NFL-Star: Sherman festgenommen

Am Freitag findet eine Anhörung vor Gericht in Washington statt. Sherman plädiert in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und erklärte via Twitter, dass er seine Taten „zutiefst bereue“ und sich „in einer Weise verhalten habe, auf die ich nicht stolz bin.“