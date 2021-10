Stefan Effenberg: Robert Lewandowski und Erling Haaland beste Stürmer in Europa

Stefan Effenberg sieht derzeit Robert Lewandowski (Bayern München) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) als die besten Stürmer in Europa an.

„Haaland und Lewandowski sind Ausnahmespieler. Für mich gehören beide zu den besten fünf Bundesliga-Stürmern aller Zeiten neben Gerd Müller, Giovane Elber und Jupp Heynckes. Und sie sind so gut in Form, dass sie auf den ersten beiden Plätzen in meinem Ranking der Top-10-Angreifer in Europa liegen“, sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online.(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)