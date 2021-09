Bayer Leverkusen: Rudi Völler will noch nicht in Fußball-Rente

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen will dem Fußball nach seiner Karriere nicht ganz abschwören.

„Ich werde das in den nächsten Monaten entscheiden. Ich denke, ganz weg vom Fußball werde ich nicht kommen“, sagte der 62-Jährige dem DFL Magazin.

Er fügte an: „Nur nicht mehr in der intensiven Form wie bisher, jeden Tag, jedes Wochenende. Das ist genau das, was ich nicht mehr will.“(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)