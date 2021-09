Toni Kroos: Schweden-Tor bei der WM 2018 mit Erinnerungslücken

Es war der 23. Juni 2018, WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Schweden, fünfte Minute der Nachspielzeit: Toni Kroos setzt im nahezu letzten Moment der dramatischen Partie einen Freistoß von weit links in die Maschen, verhilft dem DFB-Team so tatsächlich zum kaum noch für möglich gehaltenen 2:1-Sieg.

WM 2018: Kroos rettete DFB-Team

Auch für den Schützen selbst? In „Einfach mal Luppen“, dem wöchentlichen Podcast von Felix und Toni Kroos, schilderte der Starspieler von Real Madrid nun, welche Eindrücke er von seinem Treffer noch im Kopf hat.

Kroos: Schweden-Tor „verwischt“

Der 31-Jährige fügte an, Erinnerungen grundsätzlich „schon aus meiner Sicht“ zu haben, „aber wenn man bestimmte Tore ganz oft sieht, dann verwischt das.“ (SERVICE: Tabellen WM-Qualifikation)

Was man dagegen in Kroos‘ speziellem Fall tun kann? „Da musst du mal Marco Reus fragen, der stand ja direkt daneben“, so der leicht sarkastische Vorschlag von Bruder Felix.