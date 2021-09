BVB hofft auf Rückkehr von Erling Haaland gegen FC Augsburg

Erling Haaland fehlt dem BVB in der Champions League beim Sieg gegen Sporting. Aber ist der Torjäger am Wochenende wieder dabei?

Für das Heimspiel am Wochenende gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) wird es allerdings eng.

Der Norweger klagt über muskuläre Probleme, er fehlte deshalb sowohl am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach (0:1) als auch in der Champions League am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon (1:0).(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)