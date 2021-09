2. Liga: SV Werder Bremen – 1. FC Heidenheim 1846 (Freitag, 18:30 Uhr)

Der SV Werder Bremen trifft am Freitag mit dem 1. FC Heidenheim 1846 auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Am letzten Spieltag kassierte Werder die dritte Saisonniederlage gegen SG Dynamo Dresden. Heidenheim gewann das letzte Spiel gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:1 und liegt mit 15 Punkten weit oben in der Tabelle.