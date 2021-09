Tennis, ATP: Dominik Koepfer scheitert in San Diego in Runde eins

Dominik Koepfer scheidet in San Diego früh aus © Imago

Dominik Koepfer scheidet beim ATP-Turnier in San Diego bereits in der ersten Runde aus. Der Deutsche muss sich einem Briten geschlagen geben.

Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in San Diego bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 27-Jährige verlor sein Auftaktmatch am Dienstag nach 1:37 Stunden gegen Cameron Norrie aus Großbritannien 2:6, 5:7.

Zuletzt war Koepfer Anfang September bei den US Open in der zweiten Runde am Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew aus Russland gescheitert.