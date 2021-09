Champions League: BVB - Sporting Lissabon 1:0 - Malen feiert Tordebüt

Basler vs. Hummels "Hätte ich mir nicht gefallen lassen!"

Borussia Dortmund feiert in der Champions League im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Bei Neuzugang Donyell Malen platzt der Knoten.

Borussia Dortmund hat in der Champions League nach dem Auftaktsieg bei Besiktas nachgelegt und mit einem 1:0 (1:0) gegen Sporting Lissabon den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Malen feiert Tordebüt für den BVB

30-Millionen-Neuzugang Donyell Malen (37.) gelang in seinem zehnten Pflichtspiel für den BVB sein erster Treffer. Der Niederländer verwertete eine starke Kombination über Manuel Akanji und Jude Bellingham mit einem Flachschuss ins linke untere Eck. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Am 19. Oktober spielt der BVB bei Ajax Amsterdam, das ebenfalls seine ersten beiden Spiele gewonnen hat, um die Tabellenführung in der Gruppe C - ein Sieg bedeutet für den DFB-Pokalsieger dann schon fast den achten Einzug ins Achtelfinale bei den letzten neun Teilnahmen.