Ajax: Ex-Frankfurter Haller gegen Besiktas mit Tor historisch - Inter vs. Donezk blass

Sébastien Haller sorgt in seinem erst zweiten CL-Spiel für eine historische Bestmarke - und stellt dabei auch die Superstars Messi und Ronaldo in den Schatten. Inter enttäuscht.

Ajax-Star Haller historisch mit Treffer

Mehr noch: Der ivorische Nationalspieler, mit Ajax am 19. Oktober Gegner von Borussia Dortmund in der Gruppe C, avancierte damit zum ersten Spieler, dem bei seinen ersten beiden Auftritten in der Champions League fünf Tore gelangen.