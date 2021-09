BVB: Leitete Götze den Bruch ein mit Lewandowski und Klopp

2011 und 2012 Deutscher Meister, 2013 und 2014 Vizemeister - in der starken Phase von Borussia Dortmund war das Meisterrennen in der Bundesliga spannend, wie es seitdem nicht mehr der Fall ist.

Der FC Bayern schickt sich in dieser Spielzeit an, die zehnte Meisterschaft in Folge zu holen. Eine Serie, an die im Sommer 2013 nicht zu denken war. Genau in diesem Sommer wechselte Mario Götze aus Dortmund nach München. War das der Anfang vom Ende der Meister-Krimis in Deutschland?