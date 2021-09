BVB von Erling Haaland extrem abhängig - Zahlen belegen es

Die enorme Bedeutung von Erling Haaland für den BVB wird in Mönchengladbach einmal mehr deutlich. Auch Zahlen belegen, wie wichtig der Stürmer für Borussia Dortmund ist.

Ohne Erling Haaland geht beim BVB so gut wie nix! Zahlen untermauern das jetzt noch einmal.

Schon nach der 0:1-Pleite in Mönchengladbach hatte Marco Rose auf SPORT1 -Nachfrage noch einmal betont: „Erling ist ein wichtiger Spieler, keine Frage.“

Watzke: BVB siegte auch schon ohne Haaland

Das klappte in der Vergangenheit nur bedingt.

Auch wenn Hans-Joachim Watzke am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 bekräftigte, dass man in der Vergangenheit auch schon ohne die Sturm-Kante (68 Treffer in 67 Partien) Spiele gewonnen habe, spricht die Statistik doch Bände.