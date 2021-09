Uefa zieht ihre Drohung gegen die Klubs der Super League zurück, um abzukassieren - Kommentar von Pit Gottschalk

Die UEFA zieht im Streit um eine mögliche Super League ihre Drohungen zurück. In naher Zukunft werden sich die abtrünnigen Vereine und die UEFA wieder annähern, um gemeinsam Kasse zu machen, meint SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Als im Frühjahr zwölf Spitzenklubs ihre Pläne für eine eigene Super League in die Welt posaunten, schallte das Echo ohrenbetäubend zurück. Fans, Klubs und Meinungsführer protestierten lautstark und unüberhörbar - und der europäische Fußballverband UEFA vorneweg.

UEFA baut Drohkulisse wieder ab

Botschaft angekommen. Ein halbes Jahr später baut die UEFA ihre Drohkulissen mit einem späten Statement am Montagabend ab, wonach alle juristischen Nachverfolgungen und möglichen Ansprüche so eingestellt werden, als sei nie etwas gewesen. So steht‘s fast wörtlich drin.