Wales & Bale: WM-Quali ohne Real-Madrid-Star

Wales muss in den anstehenden WM- Qualifikationsspielen ohne Kapitän Gareth Bale (32) auskommen.

Aufgrund einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel fällt der Stürmer von Real Madrid für die Gruppenspiele in Tschechien und Estland am 8. und 11. Oktober aus, wie Interims-Teammanager Robert Page am Dienstag bekannt gab.