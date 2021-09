FC Bayern vorerst noch ohne Kingsley Coman - Julian Nagelsmann erklärt Plan

Zwar gehe es dem französischen Nationalspieler, der sich vor knapp zwei Wochen einer Operation am Herzen unterzogen hatte, gut - „er strahlt, ist glücklich. Er ist froh, dass die Thematik vorbei ist“, sagte Nagelsmann -, doch man wolle am ursprünglichen Zeitplan festhalten.

Coman kehrt nach Herz-OP ins Bayern-Training zurück

Seinem Schützling war am 16. September eine zweite Reiz-Leitung zum Sinus-Knoten am Herzen verödet worden, um leichte Herzrhythmusstörungen zu beheben. Durch den Eingriff hatte der Offensivspieler die Ligaspiele gegen Bochum (7:0) und in Fürth (3:1) verpasst.