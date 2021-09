Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt in der Kritik - dreimal vom VAR gerettet

Hier kracht's! Köln und Frankfurt in irrem Crash-Duell

Die Spieler des 1. FC Köln jubelten lautstark über ihren vermeintlichen 2:1-Führungstreffer, doch es folgte noch ein ausführlicher Check des VAR. Was war passiert im Duell bei Eintracht Frankfurt? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dreimal rettet der VAR Trapp nach Patzer

Es war der insgesamt dritte grobe Patzer des Eintracht-Torhüters in dieser Saison, der nach Eingriff des VAR folgenlos blieb.

Am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund (2:5) sah Trapp schon äußerst schlecht aus, wollte den Ball vor Torauslinie wegkratzen, die Ecke verhindern – und brachte so Marco Reus in die Partie, der aus spitzem Winkel ins leere Tor einschieben konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)