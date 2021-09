FIFA 22: Das sind die Änderungen im Gameplay

FIFA überrascht selten. Im Gameplay finden sich aber immer kleine Änderungen, die das Spiel ein bisschen aufmischen - so auch die unsterblichen Torhüter in FIFA 22.

Da das neue Feature aber nur für die Next Gen-Konsolen verfügbar ist, war der Frust in der Community groß. Immerhin verändert die Hypermotion das Gameplay grundlegend. Neben den neuen Animationen gibt es aber auch noch eine weitere Änderung: alle Torhüter sind Manuel Neuer.

Von schöner Grafik bis zu unsterblichen Torhütern

Die neuen Animationen bringen frischen Wind in das Gameplay. Durch den erhöhten Realismus bewegen sich die Spieler deutlich flüssiger, einige haben sogar ihren eigenen Laufstil (z.B. Erling Haaland). Ab sofort lässt sich nicht mehr jeder Spieler mit 300 km/h um die eigene Achse drehen, in der Hinsicht ist FIFA endlich realistischer geworden. Zwar haben jetzt einige Spieler den Wendekreis eines LKWs, aber die Community hat die Änderungen gut aufgenommen.

Wer sich in den letzten Jahren zu sehr auf die Passhilfe verlassen hat, dem wird in FIFA 22 ordentlich auf die Finger gehauen. Fehlpässe sind häufiger selbst verschuldet, als einem lieb ist. Das Gameplay hat sich also auch hier deutlich in eine positive Richtung verändert.