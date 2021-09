Paris Saint-Germain: Nicolas Anelka über Zoff um Messi, Neymar, Mbappe und Co.

Nicolas Anelka hat sich zu den Unruhen im Pariser Starensemble geäußert. Und hat eine Forderung an Lionel Messi.

Nicht nur die Diskussionen um die Rolle von Gianluigi Donnarumma sorgen derzeit für Zündstoff, auch Leistungsträger Kylian Mbappé zeigte sich zuletzt nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Montpellier unzufrieden. Der französische Nationalspieler wurde dabei erwischt, wie er sich mit den Worten „mich spielt er nie so an“ über Teamkollege Neymar beschwerte. (SERVICE: Alle News zur Ligue 1)

„Mbappé muss der Anführer des Angriffs sein, weil er die Nummer eins ist. Messi war bei Barça, aber jetzt muss er Mbappé dienen. Er ist seit fünf Jahren im Verein und Messi muss das respektieren“, erklärte der 42-Jährige und deutete an, dass der Youngster in einer anderen europäischen Top-Liga wohl schon einen Karriereschritt weiter wäre: „Hätte er seine letzten drei Spielzeiten in England oder Spanien bestritten, wäre er jetzt schon Weltfußballer.“ (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)