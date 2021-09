NFL: Wide Receiver Josh Gordon vor Unterschrift bei den Kansas City Chiefs

Neuanfang für einen Football-Star mit dicker Skandal-Akte: Josh Gordon steht vor seinem Comeback in der NFL. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Offenbar werden die Kansas City Chiefs den Wide Receiver unter Vertrag nehmen. Wie Adam Schefter von ESPN berichtet, wurde Gordon noch am Montag in Kansas City erwartet. Er soll sich der Practice Squad des Teams anschließen.

Mehrere Teams sollen ihr Interesse an einer Verpflichtung von Gordon bekundet haben, doch der 30-Jährige wolle wohl unbedingt zu den Chiefs. Laut seinen Agenten Eric Dounn und Matt Leist hofft Gordon dort auf ein langfristiges Engagement. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Gordon nach Verstoß gegen Drogenmissbrauch-Richtlinie gesperrt

Passenderweise ist Kansas City seit dem Abgang von Sammy Watkins in der Free Agency (Baltimore Ravens) auf der Suche nach einem konstanten Wide Receiver. Mecole Hardman, Demarcus Robinson und Byron Pringle konnten in dieser Rolle bislang nicht nachhaltig überzeugen.

Gordons sportliche Qualitäten sind unbestritten, der Mann, der 2013 bei den Cleveland Browns die meisten Receiving Yards der Liga gesammelt hatte, war sich in der Vergangenheit aber immer wieder selbst im Weg gestanden.

Zuletzt war Gordon, 2019 an der Seite von Tom Brady Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots, in der Liga FCF zu sehen, einer von Fans kontrollierten Football-Liga.