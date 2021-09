Champions League, PSG - Manchester City: FC Bayern verwundert über Scheich-Schlacht

Zoff in Paris: Über dieses Draxler-Tor schimpft Mbappé

Wenn der Wundersturm um Weltstar Lionel Messi in der „Scheich-Schlacht“ Trainer-Guru Pep Guardiola fordert, runzeln sie beim FC Bayern München ungläubig die Stirn. (Champions League: Paris Saint-Germain - Manchester City, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Präsident Herbert Hainer raunte mit Blick auf die scheinbar ewig sprudelnden Geld-Quellen von Paris St. Germain: „Ich frage mich immer noch, wie das mit Financial Fair Play einhergeht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

PSG- und City-Besitzer pfeifen auf die Vorgaben

Doch die Besitzer von PSG und Manchester City, die sich am Dienstag in der Champions League gegenüberstehen, pfeifen auf die Vorgaben.

Javier Tebas, Chef der spanischen La Liga, schimpfte angesichts der Öl-Milliarden aus Katar bzw. Abu Dhabi von „Finanz-Doping“ und prophezeite: „Wenn das so weitergeht, wird der Fußball am Ende von 20 Scheichs in 20 verschiedenen Vereinen beherrscht.“