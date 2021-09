Simone Biles: "Hätte lange vor Tokio aufhören sollen"

Turn-Superstar Simone Biles befindet: Sie hätte aufgrund ihrer psychischen Probleme eigentlich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen sollen.

„Wenn man sich ansieht, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zu einem Olympiateam gehören dürfen“, sagte Biles dem New York Magazine: „Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen.“