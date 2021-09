2. Bundesliga: KSC-Trainer Christian Eichner über Vertragsverlängerung bei Karlsruhe

KSC-Coach Eichner spricht über Dauer der Verlängerung

„Das wird sicherlich so sein, dass es nach draußen dem Schritt hält, was man sich erhofft vom KSC und man eine Kontinuität reinbekommt. Dann gilt es, das ein Stück weit mitzunehmen und in den Phasen, wenn wir auch mal eine Delle bekommen - was auch normal ist - stark zu bleiben“, erklärte Eichner.