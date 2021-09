BVB fahndet nach Haaland-Nachfolger - Martial ein Kandidat für Dortmund

Im STAHLWERK Doppelpass hat Hans-Joachim Watzke den Fans nun Hoffnung gemacht: „Es ist ja auch nicht wirklich entschieden, ob er denn im Sommer geht. Warten wir doch mal ab“, sagte der BVB-Boss am Sonntag. „Der Schlüssel liegt nur bei Erling, er alleine entscheidet.“

Haaland kann dank Ausstiegsklausel gehen

Nach dieser Saison kann der 21 Jahre alte Norweger den BVB dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 90 Millionen Euro verlassen.

30 BVB-Scouts fahnden nach Nachfolger

Das wird allerdings alles andere als leicht. Die Auswahl an günstigen Top-Talenten ist sehr begrenzt, die finanziellen Mittel der Borussia mit Blick auf die Corona-Pandemie auch. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Martial als 1:1-Ersatz für Haaland

Zwei spannende Kandidaten gibt es derweil in Frankreich. Dänen-Stürmer und EM-Fahrer Kasper Dolberg (23/Marktwert: 22 Millionen Euro) sowie Amine Gouiri (21/30 Mio.) von OGC Nizza sind ins Visier der BVB-Scouts gerutscht und werden weiterhin beobachtet.

Anthony Martial wurde zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer von Manchester United wäre von der Position her ein 1:1-Ersatz für Haaland.

Martial, der hauptsächlich als Mittelstürmer, aber auch auf die Flügel ausweichen kann, ist zurzeit unzufrieden mit seiner Situation. In Manchester ist er nur noch Stürmer Nummer drei hinter Cristiano Ronaldo und Edinson Cavani.

So eine hohe Summe würde der BVB allerdings nicht ausgeben. Schon 2018 war Martial ein Kandidat in Dortmund. Zurzeit ist die Spur zu Martial allerdings (noch) kalt.

Dortmund plant Sondierungsgespräche im Winter

Überhaupt werden sich die Dortmunder in ihrer „Elefantenrunde“ erst in Richtung Winter intensiver mit möglichen Haaland-Nachfolgern auseinandersetzen.

Dann soll es auch tiefergehende Sondierungsgespräche mit der Haalands Berater Mino Raiola und Papa Alf-Inge gegeben haben und klar sein, zu was der Norweger tendiert - Abgang oder Verbleib?

Weiterhin interessant ist die Personalie Noni Madueke. Der 19 Jahre alte Engländer gilt als eines der größten Talente in der holländischen Eredivisie. Für PSV Eindhoven schoss er in dieser Saison schon sechs Treffer in 14 Spielen.