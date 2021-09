2. Bundesliga, Erzgebirge Aue: Peter Neururer kritisiert Helge Leonhardt scharf

Trainer-Legende Peter Neururer redet sich im Doppelpass 2. Bundesliga auf SPORT1 in Rage, als er auf Aue-Präsident Helge Leonhardt angesprochen wird. Dieser solle sich dringend einmal selbst hinterfragen.

Mit diesen Worten beendete Trainer-Legende Peter Neururer im Doppelpass 2. Bundesliga auf SPORT1 seine scharfe Kritik an Aue-Präsident Helge Leonhardt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Neururer sind die in den vergangenen Jahren häufigen Trainer-Wechsel bei Erzgebirge Aue ein Dorn im Auge - zuletzt wurde am 7. Spieltag der bisherige Coach Aliaksei Shpileuski unmittelbar nach dem Spiel entlassen.

„Wie ist ein Präsident imstande, in einer bestimmten Zeit so viele Trainer zu beurlauben? Er ist der Einzige, der bestimmt. Wenn er immer wieder erkennt, dass wieder ein falscher Trainer geholt wurde, sollte er in Frage stellen, ob er die nötige Sachkenntnis hat, um diesen Posten zu bekleiden“, schimpfte Neururer.