PSG: Kylian Mbappé meckert bei Paris Saint-Germain über Neymar und isoliert sich

Zoff in Paris: Über dieses Draxler-Tor schimpft Mbappé

Bei Paris Saint-Germain kommt es in den letzten Wochen immer wieder zu Stress. Der wechselwillige Kylian Mbappé steht dabei oft im Mittelpunkt der Streitereien. Sogar bei PSG-Toren meckert er inzwischen.

Gerade Mbappé zickt aktuell rum. Beim 2:0-Heimsieg von Paris Saint-Germain gegen HSC Montpellier beschwerte er sich auf der Bank über seinen Mitspieler Neymar. (Champions League: PSG gegen Manchester City am Dienstag ab 21 Uhr live im SPORT1-LIVETICKER)

Neymar hatte vor dem Tor Julian Draxler mustergültig in Szene gesetzt. So schön wäre Mbappé vom Brasilianer in der 60. Minute auch gerne gefüttert worden. Doch dieser übersah ihn - oder wollte ihn nicht sehen.