Champions League: UEFA-Entscheidung im Kampf gegen Super League

Die Pläne für eine europäische Super League lösten im April ein heftiges Beben in der Fußballwelt aus.

Während sich neun der insgesamt zwölf Teams nach der gescheiterten Revolution umgehend von dem umstrittenen Projekt distanzierten, hielten Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin zunächst an der auf Eis gelegten Idee fest.

UEFA verfolgt Verfahren gegen Super-League-Klubs nicht weiter

Wie SPORT1 erfahren hat, hat sich die UEFA nun dazu entschieden, die laufenden Verfahren gegen die drei Vereine Juve, Barca und Real nicht weiter zu verfolgen. Demnach hat die UEFA das zuständige Gericht in Madrid über diese Entscheidung bereits informiert. Aus UEFA-Sicht liegt eine Weiterführung des Verfahrens nicht im Interesse des Verbandes oder der Mitgliedsverbände.

Der Kontinentalverband will sich zugleich vorbehalten, bei einer möglichen Wiederaufnahme etwaiger Abspaltungspläne wieder juristisch tätig zu werden.

Gericht stellt UEFA Ultimatum

Eine Erklärung der UEFA, die weiter eine ablehnende Haltung gegenüber der Super League verfolg, wird am Dienstag erwartet.

Ein Madrider Handelsgericht hatte der UEFA Anfang Juli per Einstweiliger Verfügung auch „verdeckte Strafmaßnahmen“ gegen die neun geläuterten Klubs untersagt, die sich von der Idee einer europäischen Eliteliga schnell wieder verabschiedet hatten.

Gericht verbietet Vergeltungsmaßnahmen

Zudem sollten sie zusammen 15 Millionen Euro für die Förderung des Jugend- und Breitenfußballs spenden. Auch verpflichteten sie sich unter anderem zur Zahlung von 100 Millionen Euro, sollten sie in Zukunft versuchen, an einem nicht genehmigten Wettbewerb teilzunehmen. In diesen als „Vereinbarung“ bezeichneten Maßnahmen sah das Gericht aber einen „klaren Verstoß“ gegen die Anordnung aus dem April, sie sollen daher aufgehoben werden.