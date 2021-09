Co-Trainer von Kuntz in der Türkei fix! Kocak und Lichte im Trainerteam

Der Trainerstab von Stefan Kuntz bei der türkischen Nationalmannschaft nimmt Gestalt an. Beide Assistenten waren zuletzt in Deutschland tätig.

Stefan Kuntz hat zwei Posten in seinem Trainerstab bei der türkischen Nationalmannschaft besetzt.

Kocak und Lichte unterschrieben demnach am Montag einen Dreijahresvertrag. Vergangene Woche hatte der frühere U21-Nationaltrainer Kuntz bei 2024 beim TFF unterschrieben. Sein Debüt wird Kuntz in der WM-Qualifikation am 8. Oktober gegen Norwegen feiern.