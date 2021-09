3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV Havelse, 2:1 (2:1)

Die errungenen drei Zähler gingen für den FC Viktoria 1889 Berlin einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Viktoria stets gesorgt, mehr Tore als Vikt. Berlin (20) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Die bisherige Spielzeit des FC Viktoria 1889 Berlin ist weiter von Erfolg gekrönt. Viktoria verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Vikt. Berlin befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.