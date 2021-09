BVB: Lukasz Piszczek spricht über Klopp-Ära und Götze-Wechsel

Der langjährige BVB-Publikumsliebling Lukasz Piszczek spricht über seine Zeit in Dortmund. Dabei geht er auch auf ein Ereignis ein, das zum Bruch unter Jürgen Klopp führte.

„Für mich persönlich war das damals auch eine schwierige Zeit“, sagte Piszczek im Podcast „ kicker meets DAZN “. Schließlich fiel der Pole nach dem Endspiel in der Königsklasse wegen einer Hüft-OP mehrere Monate aus. Hinzu kam ein Umbruch im Team.

Piszczek über Götze-Abgang: „Größter Bruch in der Mannschaft“

„Nach drei, vier intensiven Jahren gab es auch Wechsel in der Mannschaft. Mario Götze ging zu Bayern. Ich würde sagen, das war der größte Bruch in der Mannschaft, weil das zum ersten Mal gezeigt hat, dass wir nicht für immer die gleiche Mannschaft bleiben“, erklärte Piszczek. Götze wechselte im Sommer 2013 zu den von Pep Guardiola trainierten Bayern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Für uns war das natürlich auch ein Schock, weil wir dachten, was könnte uns schon passieren, wenn wir weiter so zusammen Fußball spielen?“, schilderte Piszczek. „Jeder ist für seine Entscheidungen verantwortlich. Mario wollte damals zu Trainer Guardiola wechseln.“

Piszczek über Klopp: „Hat dem Trainer viel Kraft gekostet“

Der Abgang hinterließ Spuren in Dortmund, die offenbar auch noch eine Saison später spürbar waren. „Diese intensive Zeit hat uns allen, auch dem Trainer viel Energie und Kraft gekostet. Dass es irgendwie zu einem Bruch kam, musste, denke ich, auch so sein. Das war normal. Aber am Ende der Saison haben wir uns doch qualifiziert (für den Europapokal, Anm.d.Red.). Schade nur, dass sich der Trainer entschieden hat, diesen Weg nicht weiter zu gehen“, meinte Piszczek.