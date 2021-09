Antoine Griezmann bei Atlético Madrid in der Krise

Wie in fast jedem Spiel seit seiner Rückkehr. In insgesamt 304 Spielminuten blieb er nicht nur ohne Torschuss, sondern zeigte auch nur ein Dribbling pro Spiel und weist mit 70 Prozent eine schlechte Passquote auf.

Atlético Madrid: Griezmann enttäuscht seit Rückkehr

„Er passt sich gerade an das neue Atlético an. Es ist nicht mehr so, wie es war, als er noch da war. Aber ich habe keine Zweifel, dass er unsere Erwartungen erfüllen wird“, sagte der Argentinier nach dem 2:1-Sieg gegen Getafe am Dienstagabend.