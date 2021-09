HBL: Finn Lemke von der MT Melsungen fällt mehrere Wochen aus

Die MT Melsungen muss in nächster Zeit ohne Nationalspieler Finn Lemke auskommen. Der 29-Jährige fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Dies teilte Bundesligist MT Melsungen am Montag mit. Lemke (29) war am Sonntag beim Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke (23:22) in einem Zweikampf umgeknickt.