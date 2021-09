Manchester United: Trotz Cristiano Ronaldo - Ikone Neville glaubt nicht an Titel

So kompliziert ist Sanchos Situation bei United

Neben der Niederlage im League Cup gegen West Ham United (0:1) verlor man das Auftaktspiel in der Champions League bei den Young Boys Bern spät mit 1:2 und in der Liga gegen Aston Villa mit 0:1.

Vereinslegende Gary Neville meldete sich nun in einem Sky-Sports -Podcast zu Wort und nannte das Team einen „seltsamen Haufen“, der „als Team nicht gut genug zusammenspielt.“

Neville glaubt nicht daran, dass das Team den Titel in dieser Saison das erste Mal seit der Saison 2012/2013 gewinnen kann. ( Ergebnisse der Premier League )

Neville fehlt vernünftiger Spielstil bei United

Als Hauptgrund führt der 46-Jährige das Spielsystem auf. So sagte er, dass United zwar viel individuelle Qualität besitze, diese jedoch nicht in einen vernünftigen Spielstil umsetzten kann.

Manchester United: Neuzugänge stottern noch

Allerdings fällt auf: Außer Ronaldo, der wettbewerbsübergreifend vier Tore in vier Spielen für United erzielen konnte, lieferte noch keiner der Neuzugänge das ab, was man sich versprochen hatte.

Jadon Sancho kommt nur auf 200 Einsatzminuten in der Liga und war noch an keinem Tor beteiligt. Und Verteidiger Raphael Varane konnte auch noch nicht mit übermäßig guter Leistung punkten.

Ronaldo als Alleinunterhalter

„Man braucht ein Spielmuster, man braucht eine Art zu spielen, und in diesem Moment sehe ich immer noch eine Gruppe von Individuen, die in Momenten spielen. Sie müssen als Team zusammenkommen und anfangen, einen Spielstil zu definieren. Dann fängst du an, Ergebnisse zu erzielen“, sagte Neville.