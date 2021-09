Geständnis von Toni Kroos: Helmer äußert Verständnis, Effenberg zieht Reus-Vergleich

Der Nationalspieler, der kurz vor seinem Comeback bei Real Madrid steht, verriet, dass er sechs Monate unter Schmerzmitteln spielte . „Ich hatte schon im März Beschwerden und wusste, dass da etwas an meinem Schambein ist“, erklärte er bei Spox und Goal .

Kroos zieht nach Urlaub die Reißleine

„Ich habe das auch schonmal machen müssen“, erklärte Thomas Helmer bei SPORT1 . Zu seiner Zeit war es nichts Ungewöhnliches, auch mal mit Beschwerden auf dem Platz zu stehen. „Da gab es aber keine Entschuldigung, wenn man nicht gut gespielt hat“, sagte der 56-Jährige, der am Dienstag den Fantalk zur Champions League aus dem Fußballmuseum in Dortmund moderieren wird ( LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM ).

Vor allem die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln ist ein großes Problem im Sport. „Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt wird. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen“, hatte Ex-Bundesliga-Profi Neven Subotic in einem Film der ARD-Dopingredaktion im vergangenen Jahr gesagt .

Helmer: „Man hofft, dass es von alleine weggeht“

Helmer berichtet über Probleme durch Schmerzmittel

Der langjährige Doppelpass-Moderator weiß, wie es ist, sich mit langwierigen Verletzungen herumzuplagen. „Am Ende meiner Karriere bei Hertha BSC hatte ich in jedem Training Achillessehnenprobleme. Ich habe alles versucht, diese wegzubekommen, unter anderem mit Quarkpackungen. Am Ende musste ich Schmerzmittel einnehmen, um die Beschwerden zu lindern“, sagte der SPORT1 -Moderator. Das sei auch schwierig für den Kopf gewesen. „Man hat immer darauf gewartet, dass der Schmerz wiederkommt. Das ist keine schöne Situation.“

Zudem plagten ihn auch körperliche Folgen. „Bei mir haben die Schmerztabletten für starke Magenschmerzen gesorgt, gerade bei längerer Einnahme. Das habe ich schon sehr gespürt. Daher war ich nie ein Freund davon und habe es so gut es ging vermieden.“

Verständnis für Kroos

Er selbst nahm trotz Knieproblemen an der WM 1998 teil. „Ich habe mich dauernd behandeln lassen, bin von einer Verletzung in die andere geraten. Ich wollte aber unbedingt mitmachen.“

Zumal für Kroos wahrscheinlich schon vorher feststand, dass die EM sein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein würde. „Wie oft kann man das als Fußballer in seiner Karriere genießen, an einem großen Turnier teilnehmen zu können, dazu in einer führenden Rolle? Ich wäre auf jeden Fall auch mitgefahren“, sagte Helmer.