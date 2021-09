Hertha BSC: Ein neuer Trainer statt Pal Dardai hilft Berlin nicht, sagt Tobias Holtkamp

Die Berliner enttäuschen in Leipzig zum wiederholten Mal. Am Trainer allein liegt es nicht, sagt SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Es ist der beliebte und über Jahrzehnte gelernte Reflex, erst einmal den Cheftrainer auszuwechseln, wenn es schlecht läuft in einem Fußball-Verein. Die sportlichen Ergebnisse passen nicht zu den Ansprüchen - also muss doch der Coach schuld sein! Einer muss ja die Verantwortung tragen. Der Nächste, bitte!

Doch es gibt unzählige Beispiele, in den vergangenen Jahren auch Schalke und den HSV, die belegen, dass ständige Personalrochaden im Führungsbereich den gesamten Apparat vor allem in eine Richtung bewegen: nach unten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hertha BSC darf sich nicht blenden lassen

Für einen sportlichen Abstieg wird es wahrscheinlich nicht reichen, dafür müsste am Ende die individuelle Qualität des Kaders genügen - und dafür werden auch die Aufsteiger auf Strecke zu schwach besetzt sein. Bielefeld und Augsburg genauso.

Doch genau dort, dass es eben irgendwie ausreicht in ein paar wichtigen Spielen, liegt auch die große Gefahr für Hertha BSC. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein neuer Trainer, wenn sich die Berliner in den nächsten Wochen von Pal Dardai trennen, wird nicht helfen. Dafür ist die Situation mittlerweile zu komplex.

Bobic und der Trainer pflegen nach Dardais Gefühlsausbruch Ende August („Ich hänge nicht an meinem Sitz“) nur noch einen professionellen Umgang, man müsse, sagt Bobic im Kicker , „im Sinne von Hertha BSC Geschlossenheit leben“.

Hertha-Spieler ducken sich weg

Bobic sitzt am längeren Hebel, das spüren die Spieler und ihre Berater. Viele erledigen ihren Dienst nach Vorschrift und wollen vor allem kein Risiko gehen, am besten nicht groß auffallen, keine spezielle Angriffsfläche bieten - das war in Leipzig wahnsinnig gut zu sehen.