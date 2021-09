Zlatan Ibrahimovic fehlt AC Mailand gegen Atlético Madrid und wohl noch länger

Wieder ohne Zlatan Ibrahimovic! Der Superstar fehlt dem AC Mailand nicht nur in der Champions League gegen Atlético Madrid.

Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic fehlt dem italienischen Top-Klub AC Mailand auch in der Champions League gegen Atlético Madrid.

Dies teilte Trainer Stefano Pioli auf der Pressekonferenz am Montag mit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ibrahimovic fehlt AC Mailand länger

Demnach werde der 39-Jährige wegen seiner Achillessehnenreizung wohl nicht nur im Heimspiel gegen den spanischen Meister am Dienstag (21 Uhr), sondern auch in der Liga am Sonntag gegen den AC Florenz ausfallen.