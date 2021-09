FC Bayern: Julian Nagelsmann spricht von Michael Cuisance und Marc Roca

Michael Cuisance und Marc Roca schaffen es auch gegen Fürth nicht einmal in den Bayern-Kader. Coach Julian Nagelsmann erklärt, warum das so ist.

20 Spieler umfasste der Kader des FC Bayern im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth - größer darf das Aufgebot für ein Spiel in der Bundesliga nicht sein.

Doch nach der Partie wurde Trainer Julian Nagelsmann auf zwei Akteure angesprochen, die gar nicht in Franken mit dabei waren: Michael Cuisance und Marc Roca. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann: Cuisance „muss sich in die richtigen Räume bringen“

„Ich hatte ein langes Gespräch mit Mika, in dem ich ihm das erklärt habe. Es ist ja wichtig, dass der Spieler das versteht, dass er sich in die richtigen Räume bringt“, sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg seiner Bayern in Fürth. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)