CoD: Warzone Patch Notes: Waffenbalancing und Iron Trials

Würde sich an den Werten und Stats der einzelnen Waffen und Aufsätze nie etwas ändern, wäre Warzone seit seinem Release wohl immer dasselbe Spiel geblieben und würde nicht so viele Leute an die Konsole fesseln.

Nerfs für AK-47 und Bullfrog – Gallo mit weniger Reichweite

Dieses Mal muss sich die Community mit einigen Nerfs abplagen. Der Rückstoß der beliebten AK-47 aus BOCW wurde etwas erhöht, die Waffe lässt sich ab sofort also nicht mehr so leicht kontrollieren. Die Änderungen an der Bullfrog wird viele Einsteiger enttäuschen. Die Maschinenpistole war in der Meta zwar nie ganz vorne mit dabei, hat sich aber immer sehr einfach spielen lassen. Durch die Nerfs bei der Mobilität und ADS-Zeit wird sie aber deutlich an Beliebtheit verlieren.