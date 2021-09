FC Barcelona: Ansu Fati feiert Traumcomeback mit Tor gegen Levante

Youngsters probieren sich an CR7-Challenge

Beim Sieg gegen Levante feiert Barcelona-Juwel Ansu Fati sein Comeback, das er mit seinem Solo in der Nachspielzeit krönt. Der 18-Jährige richtet danach eine Ansage an die Konkurrenz.

Viel Grund zum Jubeln hatten die Fans des FC Barcelona in letzter Zeit wahrlich nicht.

Auch sportlich lief es zuletzt eher bescheiden. In der Champions League wurden die Katalanen beim 0:3 gegen den FC Bayern München teilweise vorgeführt . Dazu das Theater um den in der Kritik stehenden Ronald Koeman, der mit einer bizarren Pressekonferenz für Wirbel sorgte.

Fati-Comeback nach fast einem Jahr

Doch am Sonntagabend war aller Schmerz und alles Leid für einen Moment vergessen – so schien es zumindest. Grund war das Traumcomeback eines 18-Jährigen, auf dem nach dem Abgang Messis erst recht riesige Hoffnungen liegen, den spanischen Traditionsklub wieder in erfolgreichere Zeiten zu führen: Ansu Fati.