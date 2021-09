Ausfahrt mit Armstrong: Jan Ullrich auf Mallorca zurück auf dem Rad

Jan Ullrich hat sich mit seinem einstigen Rivale Lance Armstrong zu einer Ausfahrt getroffen. Bilder zeigen die beiden umstrittenen Stars in großer Harmonie.

„Es bedeutet mir die Welt, mit Jan Ullrich auf Mallorca zu fahren und mir auf dem Rad von ihm in den Hintern treten zu lassen“, schrieb der US-Amerikaner Armstrong bei Twitter.

Der Texaner hatte bereits zuvor bei Instagram Bilder veröffentlicht, die ihn in freundschaftlicher Verbundenheit mit dem deutschen Tour-de-France-Sieger von 1997 zeigen.

„Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was es mir (und Millionen anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen“, schrieb Armstrong: „Ich bin so stolz auf dich, Champ, und ich liebe dich und werde immer für dich da sein.“