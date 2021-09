3. Liga: SV Meppen – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (1:2)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Adriano Grimaldi sein Team in der siebten Minute. Bereits in der 14. Minute baute Minos Gouras den Vorsprung von Saarbrücken aus, nachdem Tobias Jänicke vorgelegt hatte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Luka Tankulic in der 29. Minute. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der 1. FC Saarbrücken für sich beanspruchte. Den Ausgleichstreffer hatte die Heimmannschaft in Minute 84 im Repertoire. Am Schluss sicherte sich Meppen gegen den 1. FC Saarbrücken einen Zähler.