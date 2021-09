3. Liga: SC Verl – TSV 1860 München, 1:1 (0:1)

Merveille Biankadi nutzte die Chance für 1860 und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Der TSV 1860 München musste den Treffer von Niko Ochojski zum 1:1 hinnehmen (66.). Mit dem Abpfiff des Referees trennten sich Verl und 1860 remis.

Beim SC Verl präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Das Heimteam nimmt mit 13 Punkten den elften Tabellenplatz ein. Am liebsten teilt Verl die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher dreimal bewies. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Verl deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der SC Verl in diesem Ranking auf.