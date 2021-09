3. Liga: Türkgücü München – Borussia Dortmund II, 2:1 (1:0)

Türkgücü München kam am Sonntag zu einem 2:1-Erfolg gegen die Reserve von Borussia Dortmund. Die Experten wiesen dem BVB II vor dem Match gegen Türkgücü die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Kurz vor der Pause traf Alexander Sorge nach Vorarbeit von Sercan Sararer-Osuna für Türkgücü München (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 führte Philip Türpitz herbei, als er nach Vorlage von Sararer-Osuna zugunsten von Türkgücü traf (68.). Wenige Minuten später verkürzte der BVB II auf 1:2 (88.). Am Schluss siegte Türkgücü gegen Dortmund II.