3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Magdeburg, 3:2 (1:1)

Jason Ceka bediente Amara Condé, der in der 20. Spielminute zum 1:0 einschoss. In der 41. Minute erzielte Michael Eberwein nach einer Vorlage von Niklas Kreuzer den Ausgleich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kreuzer machte in der 62. Minute das 2:1 von Hallescher FC perfekt. In der 74. Minute erhöhte Boyd auf 3:1 für Halle. Nach 79 Minuten beförderte Magdeburg das Leder zum 2:3 ins gegnerische Netz. Am Ende verbuchte Halle gegen den 1. FC Magdeburg die maximale Punkteausbeute.