Bundesliga: RB Leipzig – Hertha BSC, 6:0 (3:0)

Kurz darauf bereitete Lukas Klostermann das 1:0 von RB durch Christopher Nkunku vor (15.). Hertha BSC geriet deutlicher in Rückstand, als Yussuf Poulsen nach Vorlage von Nkunku auf 2:0 für Leipzig erhöhte (22.). Die Hertha rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Für klare Verhältnisse sorgte Nordi Mukiele, der auf Zuspiel von Jose Angel Esmoris Tasende das 3:0 von RB Leipzig markierte (47.). Emil Forsberg legte in der 59. Minute zum 4:0 für RB nach. Nkunku schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 5:0 für Leipzig in die Höhe. Haidara besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für RB (76.). Am Ende fuhr RB Leipzig einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Leipzig bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Hertha BSC in Grund und Boden spielte.